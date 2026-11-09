Chine : l'inflation des prix sortie d'usine accélère en octobre

( AFP / PEDRO PARDO )

L'augmentation des prix des marchandises sorties d'usines a accéléré en octobre en Chine, contrairement à l'inflation pour les consommateurs qui reste loin de l'objectif du gouvernement, selon des données officielles publiées lundi.

L'indice PPI, qui mesure les prix à la production, s'est établi à 5,7 % sur un an en octobre d'après le Bureau national des statistiques, en augmentation par rapport à septembre (5 %).

Le chiffre, le plus élevé depuis juin 2022, excède la prévision médiane des analystes sondés par Bloomberg (5,3 %).

La guerre au Moyen-Orient pèse toujours lourdement sur les prix de l'énergie, qui font gonfler les coûts de production depuis février.

"Les prix mondiaux de l'énergie et de l'électronique liée à l'IA (continuent) d'être les principaux facteurs" de cette progression du PPI, souligne dans une note Nguyen Hoang Nam, de Capital Economics.

"Nous nous attendons à ce que le choc des prix extérieurs persiste dans les mois à venir mais s'estompe l'année prochaine, avec des prix à la production à nouveau en déflation".

En parallèle, l'indice des prix à la consommation (CPI), principale jauge de l'inflation pour les consommateurs, a ralenti en octobre sur un an, à 0,7 % contre 0,9 % en septembre. Les panélistes de Bloomberg tablaient sur 0,8 %.

L'objectif du gouvernement chinois est une inflation d'environ 2 %.

Le géant asiatique peine toujours à retrouver son dynamisme d'avant la pandémie de Covid. Il est soumis à des pressions déflationnistes, de faibles dépenses des ménages, des excédents de production et une grave crise de l'immobilier.

A l'inverse du secteur intérieur, les exportations chinoises se sont imposées comme un moteur économique ces dernières années, notamment grâce à l'explosion de la demande pour les produits liés à l'intelligence artificielle.

Les chiffres du commerce attendus mardi devraient traduire une nouvelle performance solide de ce poste en octobre.

Pékin vise en 2026 une croissance comprise entre 4,5 et 5 %, son objectif officiel le plus bas depuis des décennies.

La croissance chinoise s'est établie à 4,5 % au troisième trimestre, en légère amélioration par rapport au deuxième (4,3 %).