Chine : l'épidémie de pneumonie à Wuhan est due à un nouveau coronavirus

Le virus de pneumonie qui est apparu en décembre dans la grande ville de Wuhan, dans le centre de la Chine, a maintenant été identifié. Comme l'avait affirmé l'OMS mercredi, depuis Genève, il s'agit d'un nouveau type de virus, de la même famille que le Sras.Une équipe de chercheurs de l'Académie chinoise d'ingénierie qui a étudié le pathogène « a établi de manière préliminaire » que la maladie était due à un nouveau type de coronavirus, a reconnu leur chef Xu Jianguo, cité par l'agence de presse Chine nouvelle. « Un total de 15 cas positifs au nouveau type de coronavirus a été détecté », a-t-il précisé.Le dernier bilan officiel de l'épidémie de Wuhan fait état de 59 personnes contaminées, chez qui la maladie s'est déclarée entre le 12 et le 29 décembre. Sept sont gravement atteintes, les autres étant dans un état stable. Huit patients guéris ont été autorisés à quitter l'hôpital, indiquait Chine nouvelle mercredi.Une épidémie apparue parmi les vendeurs d'un marché de fuits de merLes patients touchés ont été placés en quarantaine, selon la Commission municipale de l'hygiène et de la santé de Wuhan. « Aucun patient n'est mort pour l'instant », précise-t-elle. L'enquête a permis de déterminer que plusieurs patients étaient des vendeurs d'un marché local spécialisé dans la vente en gros de fruits de mer et de poissons.Dans un reportage tourné le 1er janvier par la télévision nationale CCTV, on pouvait voir une affiche apposée à l'entrée du marché en question, précisant que le site est fermé « en raison de la pneumonie ».Le représentant de l'OMS en Chine, Gauden Galea, estime que « des études plus approfondies sont nécessaires pour déterminer la source, les modes de transmission, l'ampleur de la contamination et les mesures mises en place pour (la) contrer ».Des millions de voyageurs pour le Nouvel An chinoisL'épidémie survient alors que les Chinois se ...