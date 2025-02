Chine: ex-ambassadeur en France, le "loup combattant" Lu Shaye nommé aux Affaires européennes

Lu Shaye à Paris le 10 septembre 2019 ( AFP / Martin BUREAU )

L'ex-ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, dont le mandat a été marqué par plusieurs polémiques, a été nommé à un poste prestigieux, où il est chargé des Affaires européennes, a annoncé jeudi Pékin.

En poste à Paris de 2019 à début janvier 2025, M. Lu était longtemps considéré comme l'une des figures d'une diplomatie chinoise offensive et parfois irrévérencieuse, dite des "loups combattants".

La Chine l'a nommé "représentant spécial du gouvernement chinois pour les Affaires européennes", a indiqué jeudi lors d'un point presse régulier Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Il "assistera et coordonnera la gestion" des dossiers relatifs à l'Europe et "mènera des consultations et des échanges avec les pays européens et les institutions de l'Union européenne" (UE), a-t-il précisé.

L'étendue précise de ses attributions n'était pas claire dans l'immédiat.

A titre de comparaison, son prédécesseur Wu Hongbo s'était exprimé publiquement au nom de la Chine sur les affaires liées à l'Europe, avait effectué de nombreuses visites dans des pays de l'UE, ou avait par exemple défendu dans les médias les relations sino-russes dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Le mandat de Lu Shaye en France a été marqué par certaines déclarations controversées émanant de son ambassade, éloignées du langage diplomatique habituel, notamment contre des chercheurs, journalistes et parlementaires français.

En avril 2020, l'ambassade avait critiqué la gestion de la pandémie de Covid-19 en Europe.

Elle avait accusé les personnels d'"Ehpad", sigle désignant en français les maisons de retraite, d'avoir "abandonné leurs postes" et laissé "mourir leurs pensionnaires de faim et de maladie". L'ambassade avait ensuite expliqué n'avoir pas visé la France mais l'Espagne, où l'armée avait retrouvé des personnes décédées dans ce type d'établissement.

Elle avait encore créé la polémique en 2021 en qualifiant de "petite frappe" le chercheur français Antoine Bondaz, à qui elle reprochait des positions "antichinoises".

En 2023, lors d'une interview sur la chaîne d'informations LCI, Lu Shaye avait suscité la controverse en semblant nier la validité de la souveraineté des ex-Républiques soviétiques.

Ces deux épisodes avaient entraîné sa convocation au ministère français des Affaires étrangères.

Lu Shaye est un "diplomate de haut rang qui connaît bien la situation en Europe" et "nous sommes convaincus" qu'il contribuera "au développement stable et sain des relations Chine-UE", a déclaré jeudi le porte-parole Guo Jiakun.