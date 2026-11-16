Chine : essouflement des ventes au détail en octobre

( AFP / ADEK BERRY )

La croissance des ventes au détail chinoises s'est affaiblie en octobre, selon des données officielles publiées lundi, alors que la deuxième économie mondiale peine à soutenir la demande intérieure et à inverser la tendance à la baisse des dépenses.

Cette hausse de 0,4 % en glissement annuel, annoncée par le Bureau national des statistiques (BNS), fait suite à une progression de 1,1 % en septembre.

Ce chiffre est également inférieur aux prévisions de Bloomberg, qui tablaient sur 0,8 %, malgré une semaine de jours fériés nationaux, ce qui souligne les difficultés persistantes pour relancer la consommation.

Ce chiffre est également inférieur aux prévisions de Bloomberg, qui tablaient sur 0,8 % malgré la semaine fériée du jour de la fête nationale, ce qui souligne les difficultés persistantes pour relancer la consommation.

Pékin est confronté à une morosité des dépenses intérieures depuis la fin de la pandémie de Covid-19, la stagnation de l'activité pesant sur la croissance nationale alors même que les exportations sont en plein essor.

La production industrielle a progressé de 4,8 % en octobre, a indiqué le BNS, après une croissance de 5,5 % en septembre, et en deçà des prévisions de Bloomberg qui tablaient sur 5,3 %.

L'économie chinoise est restée stable en octobre, mais "l’environnement international" reste "caractérisé par une instabilité et une incertitude importantes", a déclaré le BNS dans un communiqué publié lundi.

"Sur le plan intérieur, le déséquilibre entre une offre forte et une demande faible persiste, certaines entreprises sont confrontées à des difficultés opérationnelles, et les fondements d’une économie stable et en voie d’amélioration doivent encore être consolidés", a ajouté l'organisme.

Les autorités visent cette année un objectif officiel de croissance compris entre 4,5 % et 5,0 %, soit le plus bas depuis des décennies.

L'économie chinoise a connu une croissance légèrement supérieure aux prévisions du troisième trimestre, selon les données publiées en octobre, mais les chiffres se sont tout de même établis à 4,5 %.