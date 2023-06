Chine: début du stress pour 13 millions de candidats au bac

Des élèves arrivent dans un centre d'examen au premier jour du "gaokao", le baccalauréat chinois, le 7 juin 2023 à Pékin ( AFP / WANG Zhao )

Près de 13 millions de lycéens chinois entament mercredi le marathon d'épreuves du baccalauréat, l'événement le plus stressant de leur vie scolaire et le premier à être organisé depuis la levée des restrictions anti-Covid.

Plus qu'un simple bac, le "gaokao" ("examen de recrutement des établissements d'enseignement supérieur") débouche sur un total de points qui détermine ensuite dans quelle université - prestigieuse ou non - et quelle spécialité pourra étudier le candidat.

"Ces quatre dernières années, je me suis levé à quatre heures du matin tous les jours pour étudier, sauf les dimanches", explique Jesse Rao, un lycéen de la métropole de Shenzhen (sud de la Chine).

"J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais je suis encore un peu stressé."

Contrôle de sécurité pour un candidat au "gaokao", le baccalauréat chinois, le 7 juin 2023 à Jining dans l'est de la Chine ( AFP / STR )

Le gaokao, dont le format est parfois légèrement différent suivant les provinces, comprend des épreuves de chinois, d'anglais, de mathématiques, de géographie, d'histoire, de chimie, de physique, d'anglais ou encore de politique.

Beaucoup de parents dépensent l'équivalent de milliers d'euros pour inscrire leurs enfants, dès le plus jeune âge, à des cours particuliers afin de maximiser leurs chances de réussite face aux autres candidats au moment de l'examen.

Les candidats de cette année ont passé la majeure partie de leurs années de lycée sous le coup des restrictions imposées contre la pandémie de Covid-19 et qui ont finalement été levées en décembre.

"J'ai eu du mal à suivre les cours en ligne l'année dernière", raconte à l'AFP Katherina Wang, une lycéenne de Shanghai (est de la Chine) qui a subi deux confinements ces deux dernières années.

"Mais nos profs nous ont organisé des cours supplémentaires le soir et le week-end et nous ont aidé à rattraper notre retard!"

Une professeure souhaite bonne chance à une de ses élèves avant le début du "gaokao", le baccalauréat chinois, le 7 juin 2023 à Pékin ( AFP / Jade Gao )

L'enjeu conduit chaque année des candidats à se faire frauduleusement remplacer par des étudiants d'université à la table d'examen, ou bien à emporter avec eux des terminaux électroniques pour communiquer avec des personnes à l'extérieur.

Pour parer à toute tricherie, plusieurs provinces ont installé des scanners à reconnaissance faciale afin de s'assurer que les candidats ne se font pas remplacer et n'emportent aucun téléphone portable, écouteur ou encore montre connectée.

Le gaokao dure jusqu'à quatre jours suivant les provinces, avec des épreuves de 60 à 150 minutes.

Le score maximum est de 750, une note supérieure à 600 étant généralement nécessaire pour accéder aux universités les plus prestigieuses du pays.