CHINE: CROISSANCE MINIME DE L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE, MONTRE LE PMI CAIXIN PEKIN (Reuters) - L'activité du secteur manufacturier en Chine a progressé en mars alors qu'elle avait plongé en février, montrent les résultats de l'enquête réalisée par Caixin/Markit auprès des directeurs d'achats publiés mercredi, mais le gain minime souligne la pression intense auxquelles font face les entreprises sur fond de crise sanitaire mondiale. L'indice PMI manufacturier calculé par Caixin/Markit a grimpé le mois dernier à 50,1, contre un plus bas historique de 40,3 en février. Il remonte ainsi juste au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et expansion de l'activité. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient un rebond mais une contraction prolongée, avec un indice de 45,5. Les données officielles publiées mardi mettaient en exergue un rebond plus important, sans dégager l'horizon pour le secteur alors que la propagation rapide du coronavirus à travers le monde devrait avoir pour effet de maintenir sous pression les entreprises du secteur, et l'économie chinoise dans son ensemble. (Stella Qiu et Ryan Woo; version française Jean Terzian)

