Chine : chasse aux opposants sous le couvert de la lutte contre l'épidémie

Il était en cavale depuis Noël. La police a rattrapé Xu Zhiyong ce samedi soir, dans le quartier de Panyu à Guangdong, grande ville du sud de la Chine. Cet ancien professeur d'université, connu pour son combat contre les discriminations et pour ses commentaires politiques en ligne d'une rare franchise, avait appelé, début février, à la démission de Xi Jinping. Une arrestation qui illustre une vague de répression à l'échelle nationale lancée en marge de la « guerre » contre le coronavirus « Sars 2 ».Le 14 février, Xu avait publié un dernier article, cette fois en hommage au docteur Li Wenliang, lanceur d'alerte décédé une semaine plus tôt. « Cette calamité nationale ne peut se produire qu'en l'absence de démocratie et de liberté d'expression », écrivait le professeur Xu. « Tandis que le public est en émoi pour le docteur Li et pour leur pays, le Parti communiste se cache dans l'ombre et se contente de regarder et d'écouter. Dans leurs c?urs, il n'y a ni bien ni mal, aucune conscience, aucune limite, aucune humanité. » La mort du lanceur d'alerte a déclenché une vague sans précédent d'hommages, mais aussi de critiques contre la réponse du gouvernement, accusé d'avoir aggravé la situation par sa culture du secret.Lire aussi Coronavirus : le docteur Li, martyr de la libertéXu Zhiyong était poursuivi depuis fin décembre pour une affaire sans lien avec l'épidémie. Selon des proches interrogés par la radio américaine...