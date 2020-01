Chine-Birmanie : Facebook à deux doigts de créer un incident diplomatique

Tout aurait pu mal finir à cause d'une simple erreur de traduction. En visite en Birmanie le week-end du 18 et 19 janvier, Xi Jinping, président de la Chine, a été qualifié de « shithole », qu'on peut traduire directement par « trou du cul ». L'injure a été écrite sur Facebook dans des messages d'institutions officielles birmanes. Enfin presque. Comme le rapporte le Guardian, la faute revient au traducteur automatique de Facebook, qui a retranscrit en anglais le nom du chef d'État avec ce qualificatif pour le moins offensant. L'erreur de traduction est notamment présente dans un post partagé par le bureau de la conseillère d'État du Myanmar, Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991. Un quiproquo textuel capturé par une journaliste de l'agence de presse Reuters sur Twitter. Facebook présente ses excuses Conscient de la délicatesse de l'incident, Facebook a rapidement réagi en présentant ses excuses. « Cela n'aurait pas dû arriver et nous prenons des mesures pour faire en sorte que cela n'arrive plus jamais » indique le réseau social dans un communiqué, en ajoutant « s'excuser sincèrement pour l'offense occasionnée ». La plateforme indique par ailleurs rencontrer des difficultés sur les traductions birman-anglais, et fait tout ce qu'il faut pour « éradiquer le problème le plus vite possible ».Lire aussi En Birmanie, la liberté de la presse reste menacée Pour le cas de la mauvaise traduction du...