Chili : une marée de manifestants à Santiago, une université incendiée

Des dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés vendredi dans le centre de Santiago, la capitale chilienne, pour protester contre la politique du gouvernement. Le siège d'une université a été incendié lors d'incidents violents.Troisième semaine de crise sociale. Trois semaines après son déclenchement le 18 octobre, le mouvement de colère sociale contre le président libéral Sebastian Pinera ne faiblit pas malgré la mort de 20 personnes depuis le début des manifestations. Au contraire, les troubles se sont à présent étendus aux quartiers aisés de la capitale.Une marée de manifestants, environ 75 000 personnes, avait afflué en fin de journée sur l'avenue Alameda pour envahir pour le troisième vendredi consécutif la Plaza Italia, dans le centre de la capitale, rebaptisée sur une immense toile « Plaza de la Dignidad » (« Place de la Dignité »). AFP/ Martin BERNETTI Les manifestants portaient des drapeaux chiliens et des pancartes sur lesquelles étaient écrits des slogans contre le gouvernement. En passant devant le palais présidentiel, la foule a scandé des slogans hostiles au président Pinera en réclamant sa démission.Des centaines de personnes ont également manifesté non loin du Costanera Center, un immense édifice qui est le symbole de la prospérité du Chili. A la base du bâtiment se trouve un vaste centre commercial considéré comme le plus grand de la région, et qui est fermé depuis quelques jours en raison des troubles.Une université incendiée. Des heurts sont survenus à proximité de la Plaza Italia en marge du rassemblement de protestation. Lors des affrontements avec les forces de l'ordre, une partie de l'Université Pedro de Valdivia, un établissement privé, a brûlé. Santiago de Chile. Incendio y saqueo, afecta gran parte de la sede de la universidad Pedro de Valdivia en el centro de la ciudad. pic.twitter.com/r6D60iCmFk-- oscar muñoz (@munoznotired) November 8, 2019 La mairie a ...