Chili: plusieurs dirigeants saluent la victoire du candidat de gauche Gabriel Boric

Gabriel Boric, futur président du Chili, salue ses partisans après avoir prononcé un discours à Santiago, au Chili, le 19 décembre 2021 ( AFP / MARTIN BERNETTI )

L'Union européenne et plusieurs dirigeants latino-américains ont salué dimanche la victoire du jeune candidat de gauche Gabriel Boric sur son adversaire d'extrême droite José Antonio Kast au second tour de l'élection présidentielle au Chili.

"L'UE félicite @gabrielboric pour son élection en tant que futur président du #Chili. Nous espérons pouvoir renforcer davantage nos relations avec le futur gouvernement du Chili. Nous sommes des partenaires et ensemble nous sommes plus forts", a déclaré Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne.

Gabriel Boric, 35 ans, a aussi été félicité par plusieurs figures de gauche en Amérique latine qui se sont réjouies de la victoire de la coalition progressiste Apruebo Dignidad, qui comprend notamment le Parti communiste, avec 55,86 % des voix, soit 11 points d'avance sur son rival Jose Antonio Kast, un nostalgique de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990).

Le président cubain Miguel Diaz-Canel a félicité Gabriel Boric sur son compte Twitter pour sa "victoire populaire historique" et a réaffirmé sa volonté de développer les relations bilatérales avec le nouveau gouvernement qui remplacera celui du président de centre-droit Sebastián Piñera.

- "Triomphe historique" -

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a quant a lui salué "le peuple de (l'ex-président socialiste) Salvador Allende et (le chanteur et militant socialiste assassiné par la dictature d'Augusto Pinochet) Victor Jara pour leur victoire retentissante sur le fascisme".

Le président du Nicaragua Daniel Ortega et son épouse, la vice-présidente Rosario Murillo, ont salué dans un communiqué "son triomphe historique, obtenu avec le courageux peuple chilien, inspirés par l'héritage toujours présent du président de la Dignité, Salvador Allende", renversé par le général Pinochet le 11 septembre 1973 et qui s'est suicidé le même jour.

Le président argentin Alberto Fernandez, péroniste de gauche, a demandé à Gabriel Boric de "travailler ensemble (...) pour mettre fin aux inégalités en Amérique latine" sur Twitter. Il l'a ensuite appelé au téléphone pendant 10 minutes et l'a invité en Argentine pour y faire son premier déplacement international.

L'ex-président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva porte une casquette marquée "Boric presidente" sur une photo postée sur son compte Twitter, le 19 décembre 2021 ( @LulaOficial / Ricardo STUCKERT )

"La victoire que tu as remportée est celle du peuple chilien et elle est partagée par les peuples latino-américains qui veulent vivre dans la liberté, la paix, la justice et la dignité !", a déclaré le président de gauche du Pérou, Pedro Castillo, sur Twitter.

L'ancien président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva (Parti des travailleurs, gauche), favori des sondages pour la présidentielle de 2022, s'est dit "heureux de cette nouvelle victoire d'un candidat démocratique et progressiste dans notre Amérique latine".

"Excellente nouvelle du Chili !", a déclaré le ministre mexicain des Affaires étrangères, Marcelo Ebrard, sur Twitter.

Mais la victoire de M. Boric a aussi été saluée par des présidents de droite et de centre-droit dans la région, comme le Colombien Ivan Duque, l'Equatorien Guillermo Lasso ou l'Uruguayen Luis Lacalle Pou.

Le président colombien Ivan Duque a écrit vouloir "continuer à travailler ensemble pour renforcer la relation bilatérale historique et fraternelle qui nous unit" sur son compte Twitter. "Nous sommes des pays frères", a-t-il rappelé à Gabriel Boric.

"Je félicite le président élu du Chili, @gabrielboric et lui souhaite de réussir pour le bien du peuple chilien", a également publié le président uruguayen Luis Lacalle Pou sur Twitter.

Le président équatorien, Guillermo Lasso, a adressé ses "salutations fraternelles au peuple chilien" et a souhaité au futur président chilien "du succès dans sa présidence pour le bien-être de son peuple".

