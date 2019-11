Chili : les données personnelles de milliers de policiers piratées et diffusées

L'administration policière a été la cible d'une vague de piratages, en représailles aux violences commises durant l'état d'urgence. Des informations sensibles ont été dérobées et publiées.

Alors que le Chili a été le théâtre d'un important mouvement de contestation en octobre, réprimé dans la violence, des hackeurs ont mis en ligne, le 10 novembre, un annuaire interactif comprenant les données professionnelles et personnelles de plus de vingt-neuf mille carabineros (« carabiniers »), les membres de la police nationale chilienne.

Le site a été mis en ligne en russe et en anglais, par quatre internautes se présentant comme russes et soutenant la révolte chilienne, qui dure depuis le début d'octobre. Signé « From Russia with Love », il a pour slogan, en russe, « donner des armes aux Chiliens ». Il comprend des informations, comme le prénom, le nom, le sexe, la date de recrutement, le poste de police, le grade, mais aussi le domicile de plusieurs centaines d'officiers de police, ainsi qu'une carte interactive permettant de les situer, a pu constater Le Monde mardi 12 novembre.

Trois intrusions informatiques en quelques jours

La mise en ligne de cet annuaire fait suite à trois piratages massifs de sites de l'administration policière nationale, ayant eu lieu du 25 au 28 octobre. Les informations personnelles des carabineros ont été dérobées et mises en ligne durant la première attaque informatique, sous la forme initiale d'un tableur.

Ces piratages, confirmés par les médias locaux, ont été revendiqués dès le 25 octobre par la branche chilienne d'Anonymous, nébuleuse libertaire issue du forum 4chan, réputée depuis le début des années 2010 pour ses attaques informatiques militantes contre des grandes firmes et des gouvernements autoritaires.

