Chili : le mouvement s'attaque à l'économie

Les pancartes ont fleuri sur les vitrines : « Nous sommes une PME » ; « Entreprise familiale » ; « Nous soutenons la cause » ; « S'il vous plaît, ce magasin fait vivre 10 familles, ne pas détruire ». Les commerces de la commune de Providencia ont été durement touchés par les manifestants qui la voient comme une « bulle » de prospérité dans Santiago. Les grandes chaînes, comme McDonald's ou KFC, même si ce sont des franchises, sont couvertes de contreplaqué. Les pharmacies ont été la cible d'une furie redoublée, étant donné les marges sur les prix des médicaments. « Plus de profit sur la santé », lit-on sur le rideau de fer de la branche des pharmacies Salcobrand du métro Los Leones. « Les demandes sont justifiées, et c'est vrai que les pharmacies se sont mal comportées, mais cette crise nous affecte. Comme ils ont brûlé le métro, nous devons partir tôt. On fermait à 21 heures, maintenant, on ferme à 16 heures, parfois, on n'ouvre pas du tout », raconte un caissier.Mardi 12 novembre, jour de grève générale, tous les commerces tentaient de grappiller quelques heures de travail. Car depuis le 18 octobre, les semaines à Santiago se suivent et se ressemblent : tous les soirs à 17 heures, avec plus d'intensité les lundis et les vendredis, des manifestants se rassemblent Plaza Italia (rebaptisée Plaza de la Dignidad), dans une ambiance de carnaval. Ils scandent des slogans demandant l'amélioration du niveau de...