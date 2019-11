Chili : « Ils ont défoncé la porte de l'église, pillé et tout brûlé dans la rue »

Les deux petites filles, balais posés à côté d'elles, agenouillées devant le ch?ur, bâillent tandis que leur mère prononce une prière. Elle se penche sur un Christ en bois posé sur une table, se relève en soupirant. Celui-ci était accroché à l'un des piliers de l'église, il en a été délogé. Il lui manque un bras. Des paroissiens viennent l'envelopper dans du papier kraft, reprennent le nettoyage de l'église, l'oraison est finie pour aujourd'hui. « C'était une bande de furieux, ils ont tout balancé, il n'y avait rien à faire », raconte Ramón, 70 ans. Vendredi soir, il se trouvait à l'intérieur de l'église de la Parroquia de La Asunción, construite en 1986, quand a commencé la traditionnelle manifestation, convoquée tous les jours à 17 heures sur la Plaza Italia adjacente.Pendant plusieurs heures, alors qu'à quelques centaines de mètres, des dizaines de milliers de personnes chantaient des slogans en dansant au rythme des batucadas, a eu lieu une véritable bataille de rue entre la police et les plus radicaux. « Ils étaient une centaine, peut-être deux cents, maximum. Bien organisés, ils avaient même de quoi se nourrir. On était trois dans les bureaux de la paroisse, le temps qu'on comprenne d'où venaient les bruits qu'on entendait, ils étaient déjà à l'intérieur. Ils ont défoncé la porte de l'église, ils ont tout sorti et tout brûlé dans la rue », poursuit Ramón. La plupart des bancs ont servi à édifier des...