Chiffre d'affaires record au 3T pour Embraer

( AFP / TOBY SHEPHEARD )

Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a enregistré un chiffre d'affaires record au troisième trimestre, grâce notamment à une augmentation des commandes dans le secteur de la défense, selon les résultats publiés mardi.

Le troisième avionneur au monde, après Airbus et Boeing, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 17 % par rapport au troisième trimestre 2025, pour atteindre 2,3 milliards de dollars.

L'entreprise a souligné une augmentation de 56 % en un an des commandes dans le secteur intitulé Défense et Sécurité.

Grâce à ces résultats, Embraer a revu à la hausse sa prévision de chiffre d'affaires pour 2026, sur une fourchette de 8,4 à 8,6 milliards de dollars.

Les bénéfices dégagés au troisième trimestre ont en revanche légèrement baissé, à 73,6 millions de dollars, contre 84,3 millions sur la même période en 2025.

Cette diminution s’explique par le versement de primes aux employés et par des dépenses fiscales, a expliqué le directeur financier de l’entreprise, Felipe Santana, lors d'une visioconférence avec des journalistes et des investisseurs.

Le bénéfice accumulé depuis le début de l'année s'élève à 319,9 millions de dollars, contre 292,3 millions enregistrés lors des neuf premiers mois de 2025.