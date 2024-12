Chido: après Mayotte, Bayrou achève son déplacement à La Réunion

Le Premier ministre François Bayrou assiste à une réunion avec des responsables locaux pour présenter son plan au conseil départemental de Mamoudzou, le 30 décembre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

François Bayrou achève mardi à La Réunion son déplacement consacré au cyclone Chido qui a frappé Mayotte, où il a annoncé lundi une batterie de mesures destinées au redressement de l'archipel.

Le Premier ministre, qui a dormi à Saint-Denis de la Réunion, a débuté sa journée par une rencontre matinale avec les élus locaux à la préfecture. Il y saluera ensuite des agents impliqués dans le centre opérationnel de La Réunion, importante base logistique de l'aide à Mayotte.

Il visitera ensuite la plateforme d'intervention régionale de l'Océan indien de la Croix rouge à Sainte-Marie. Puis inspectera, dans la même commune, le "hub logistique" pour Mayotte situé sur une base aérienne à proximité de l'aéroport Roland-Garros d'où la délégation s'envolera à la mi-journée pour regagner Paris.

Lundi, après une visite d'une journée à Mayotte à la tête d'une importante délégation ministérielle, M. Bayrou a présenté devant le Conseil départemental de l'archipel son plan "Mayotte debout" qui "a une seule ligne directrice: pas de phrases, des décisions concrètes et précises, des engagements concrets et précis".

Parmi la dizaine de mesures annoncées, le rétablissement de l'électricité "dans chaque foyer", la volonté d'empêcher la reconstruction de bidonvilles, ou encore une série de mesures financières, fiscales, sanitaires ou sur l'éducation.

Avec l'objectif, a expliqué le chef du gouvernement à l'AFP, de tenir "un discours clair et compréhensible de l'ensemble des citoyens" et de "s'inscrire dans la démarche du président de la République", qui avait annoncé de premières mesures d'urgence lors d'un déplacement à Mayotte après le cyclone, qui a causé, selon le dernier bilan officiel, la mort de 39 personnes.

Des mesures qui vont "incontestablement dans le bon sens", a réagi sur X la cheffe des députés RN Marine Le Pen, souhaitant néanmoins que "les espoirs des Mahorais ne soient pas à nouveau trahis".

Le Premier ministre François Bayrou et le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville visitent une usine de dessalement d'eau à Petite-Terre Pamandzi, à Mayotte, le 30 décembre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

Une "loi d'urgence" sera présentée vendredi en Conseil des ministres, avec "une présentation au Parlement sous quinze jours", a annoncé M. Bayrou. Un projet de "loi programme de refondation" de l'archipel "préparé et conçu avec les élus de Mayotte, sera mis au point dans les trois mois, a-t-il précisé.

A Mayotte, M. Bayrou était notamment accompagné de ses deux ministres d’État Élisabeth Borne (Éducation) et Manuel Valls (Outremer). M. Valls est resté à Mayotte pour poursuivre le dialogue avec les élus et le travail de coordination.

La délégation s'est aussi heurtée au désespoir des habitants, à l'image de cette séquence au cours de laquelle Mme Borne est interpellée par deux enseignants qui témoignent des difficultés du quotidien. "Ok", leur répond avant de quitter les lieux Mme Borne, dont l'attitude a été largement fustigée sur les réseaux sociaux.

François Bayrou assiste à une cérémonie d'hommage au capitaine de gendarmerie Florian Monnier, décédé après le cyclone, à Mamoudzou, à Mayotte, le 30 décembre 2024 ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Image terrible. Une ministre ne peut pas tourner les talons en méprisant le témoignage d’enseignants qui alertent sur la situation sanitaire", a ainsi grincé le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

"La séquence tronquée, diffusée ne reflète pas mes échanges avec les deux enseignants", a expliqué Mme Borne mardi sur le réseau social X.

"Par ailleurs, attachée au dialogue, consciente et préoccupée par la gravité de la situation, j’ai longuement échangé (lundi) avec les personnels de direction et les syndicats enseignants sur la situation à Mayotte et les défis de la rentrée", ajoute l'ancienne Première ministre.