Chicharito part découvrir la MLS

par Matthieu Cointe (iDalgo) La rumeur courait depuis quelques temps déjà, c'est désormais chose faite. Javier Hernandez, alias Chicharito, s'en va pour l'Amérique et passe du FC Séville au Los Angeles Galaxy. Le club de MLS a déboursé 8,5 millions d'euros pour s'attacher les services de l'ancien mancunien. Il tentera de faire oublier le départ de Zlatan Ibrahimovic, parti pour l'AC Milan cet hiver. Nabil Bentaleb retrouve l'Angleterre. L'international algérien retourne dans le pays qui l'a vu éclore en arrivant en prêt à Newcastle. Shalke 04 empochera 1 million d'euros pour cette transaction. En Italie, l'échange Politano - Spinazzola a capoté entre la Roma et l'Inter Milan, ce qui pourrait compromettre l'arrivée d'Olivier Giroud chez les Nerazzurri.

