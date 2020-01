«Chez nous, les chrétiens sont envoyés dans les camps» : la Corée du Nord, enfer des croyants

Vivre pleinement sa foi en Corée du Nord est chose impensable. Comme le résume l'ONG protestante Portes ouvertes dans son Index mondial de persécution des chrétiens publié mercredi, « l'emprise totalitaire du régime sur chaque individu fait de la foi en Dieu un crime contre le régime ». Si le Nigéria est le pays le plus meurtrier pour les Chrétiens, La Corée du Nord est considérée comme le pays où leur persécution est la plus extrême.Lorsque l'on est croyant, il s'agit donc de le cacher. Réfugié nord-coréen d'une trentaine d'années vivant désormais au Royaume-Uni, Timothy Cho - un pseudonyme pour assurer sa sécurité - a ainsi appris sur le tard que ses grands-parents étaient chrétiens. Lui s'est converti après s'être échappé du pays, alors qu'il était encore adolescent. Une foi qui l'a mené jusqu'au pape. Il y a trois ans, il est devenu le premier chrétien réfugié nord-coréen à rencontrer le souverain pontife.Quel était le plus dur à vivre en Corée du Nord ? Qu'est-ce qui vous a poussé à fuir ?Timothy Cho : Enfant, mes parents ont fui le pays et pendant plusieurs années, j'y ai vécu dans la rue. Je devais mendier pour me nourrir, voire voler de la nourriture. Je suis ensuite parti vivre chez mes grands-parents à la campagne et j'aidais à cultiver des haricots, du maïs. À mon adolescence, j'ai compris que je ne pouvais rien attendre de ce pays. Je n'avais aucun espoir. Quand j'ai décidé de m'échapper, c'était une question de survie. À cette époque, je n'étais pas encore chrétien. Mon père m'a appris plus tard que mes grands-parents l'étaient. Le découvrir était dangereux. En Corée du Nord, les gens sont divisés en trois classes : « loyaux », « neutres » et « hostiles ». Ceux qui sont considérés comme « hostiles » ne sont pas forcément envoyés dans un camp. Mais si l'on découvre que vous êtes chrétiens, vous y serez envoyés à coup sûr.Vous avez ...