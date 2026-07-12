 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chewing-gums et football : une affaire qui mâche !
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 10:45

Chewing-gums et football : une affaire qui mâche !

Chewing-gums et football : une affaire qui mâche !

Longtemps réservées aux gardiens de but, les gommes à mâcher sont désormais perceptibles dans la bouche des plus grandes stars de la planète lors de cette Coupe du monde. Une friandise que l’on pourrait croire gadget, mais qui est devenue importante pour certains joueurs, si ce n’est indispensable. Boost d’énergie et véritable outil de concentration et de préparation mentale, le chewing-gum est le nouveau roi du pétrole !

Lors de cette Coupe du monde, vous avez peut-être vu les mâchoires de Lionel Messi, Jude Bellingham ou encore Michael Olise s’agiter. Depuis quelques années maintenant, les chewing-gums se sont invités au cœur du jeu, et à l’image de Willian Pacho, les footballeurs mâchent sans relâche. Si les pelouses se sont transformées en champs de ruminants, ce n’est pas pour avoir meilleure haleine au moment d’aller contester auprès de l’arbitre ou de glisser des mots doux à son adversaire, mais bien car cela aide les joueurs à être plus performants. Concentration, préparation mentale et boost énergétique : ces petites friandises sont désormais au cœur d’un processus d’optimisation et ont été largement approuvées, si ce n’est réclamées, par les meilleurs joueurs de la planète.

Un médecin monégasque comme point de départ

Si vous voyez un joueur mâcher frénétiquement lors de ce Mondial, il y a une chance sur deux que ce qu’il ait dans la bouche soit français. Créée en 2013 par trois amis étudiants, One Gum fait aujourd’hui partie des leaders du marché. Initialement destiné au grand public, le chewing-gum caféiné a démarré son histoire avec le monde du sport… dans une station essence. « On faisait de l’échantillonnage pendant les vacances, et notre stratégie, c’était de se mettre à une station essence, car c’est un endroit où on peut vraiment rencontrer un public très large et que le produit était utile pour les longs trajets en voiture » , raconte Ludovic Rachou, cofondateur et président de la marque. « On a échantillonné, sans le savoir, un médecin de l’AS Monaco qui a testé le produit, et un peu plus tard, on a commencé à recevoir des commandes du club sur le site. »…

Tous propos recueillis par OC.

Par Oscar Crassous pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des demi-finales déjà historiques
    Des demi-finales déjà historiques
    information fournie par So Foot 12.07.2026 11:57 

    Jour de gloire pour les classementix. Pour la première fois depuis son instauration en 1993, les quatre premières équipes du classement FIFA se retrouvent qualifiées pour le dernier carré d’un Mondial . Un stratagème de la FIFA Quatre nations pour quatre places. ... Lire la suite

  • Coupe du monde 2026 : l'Angleterre renversante, l'Argentine passe sans briller
    Coupe du monde 2026 : l'Angleterre renversante, l'Argentine passe sans briller
    information fournie par France 24 12.07.2026 11:34 

    Guidée par Jude Bellingham, auteur d'un doublé, l'Angleterre a renversé la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde samedi (2-1, après prolongation). Les Three Lions affronteront en demi-finale l'Argentine de Lionel Messi, qui a dominé la Suisse dans la ... Lire la suite

  • Breel Embolo méritait-t-il d'être expulsé ?
    Breel Embolo méritait-t-il d'être expulsé ?
    information fournie par So Foot 12.07.2026 11:32 

    Ce monde est cruel , comme dirait Vald. La Suisse achève son Mondial sur une note amère après s’être inclinée en prolongation face à l’Argentine (3-1) en étant réduit à dix à partir de la 72 e minute . L’expulsion de Breel Embolo pour un second carton jaune a été ... Lire la suite

  • Nouvelle sortie raciste d'une élue sud-américaine contre les Bleus
    Nouvelle sortie raciste d'une élue sud-américaine contre les Bleus
    information fournie par So Foot 12.07.2026 10:54 

    Épuisant. Après la sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla, une autre élue sud-américaine s’est illustré par des propos racistes à l’encontre de l’équipe de France . Déclarée persona non grata à l’ambassade française Cette fois c’est une élue régionale argentine, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank