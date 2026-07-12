Chewing-gums et football : une affaire qui mâche !

Longtemps réservées aux gardiens de but, les gommes à mâcher sont désormais perceptibles dans la bouche des plus grandes stars de la planète lors de cette Coupe du monde. Une friandise que l’on pourrait croire gadget, mais qui est devenue importante pour certains joueurs, si ce n’est indispensable. Boost d’énergie et véritable outil de concentration et de préparation mentale, le chewing-gum est le nouveau roi du pétrole !

Lors de cette Coupe du monde, vous avez peut-être vu les mâchoires de Lionel Messi, Jude Bellingham ou encore Michael Olise s’agiter. Depuis quelques années maintenant, les chewing-gums se sont invités au cœur du jeu, et à l’image de Willian Pacho, les footballeurs mâchent sans relâche. Si les pelouses se sont transformées en champs de ruminants, ce n’est pas pour avoir meilleure haleine au moment d’aller contester auprès de l’arbitre ou de glisser des mots doux à son adversaire, mais bien car cela aide les joueurs à être plus performants. Concentration, préparation mentale et boost énergétique : ces petites friandises sont désormais au cœur d’un processus d’optimisation et ont été largement approuvées, si ce n’est réclamées, par les meilleurs joueurs de la planète.

Un médecin monégasque comme point de départ

Si vous voyez un joueur mâcher frénétiquement lors de ce Mondial, il y a une chance sur deux que ce qu’il ait dans la bouche soit français. Créée en 2013 par trois amis étudiants, One Gum fait aujourd’hui partie des leaders du marché. Initialement destiné au grand public, le chewing-gum caféiné a démarré son histoire avec le monde du sport… dans une station essence. « On faisait de l’échantillonnage pendant les vacances, et notre stratégie, c’était de se mettre à une station essence, car c’est un endroit où on peut vraiment rencontrer un public très large et que le produit était utile pour les longs trajets en voiture » , raconte Ludovic Rachou, cofondateur et président de la marque. « On a échantillonné, sans le savoir, un médecin de l’AS Monaco qui a testé le produit, et un peu plus tard, on a commencé à recevoir des commandes du club sur le site. »…

Tous propos recueillis par OC.

Par Oscar Crassous pour SOFOOT.com