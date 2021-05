Cheveux, mouchoir de l'Empereur: une vente à Fontainebleau pour le 200e anniversaire

Le commissaire priseur français Jean-Pierre Osenat tient dans ses mains gantées une bande de coton tachée du sang de Napoléon 1er, utilisée durant son autopsie, au sein de la maison d'enchères Osenat à Fontainebleau (Seine-et-Marne), le 20 avril 2021 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Un mouchoir de Napoléon, une bande en batiste tachée du sang utilisée pour son autopsie, un fin collier formé de fils d'or et de cheveux de l'Empereur seront proposés à Fontainebleau par la maison de ventes Osenat, mercredi, jour du 200e anniversaire de sa mort.

Un billet manuscrit accompagne ces objets intimes, donnant la preuve de leur authenticité: "Ce petit sac en soie blanche renferme des cheveux de S.M. l'Empereur Napoléon Ier, un mouchoir, marqué à son chiffre, lui ayant appartenu et une bande tachée de son sang lors de son autopsie. Ces précieux objets ont été donnés à mon père par le général de Montholon à son retour de Saint-Hélène", indique le billet, signé du "deuxième duc de Bassano".

Collier fait de cheveux de l'empereur français Napoléon Ier, présenté le 30 avril 2021 par le commissaire-priseur Jean-Pierre Osenat avant sa vente aux enchères à Fontainebleau, au sud de Paris ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Montholon était un des derniers compagnons de l'exil de Napoléon. L'autopsie de l'Empereur fut pratiquée le 6 mai 1821 par Antommarchi, assisté de sept médecins britanniques. Montholon y assista, avec les deux autres exécuteurs testamentaires de l'Empereur, Bertrand et Marchand.

A coté de ces reliques liées à la mort à Saint-Hélène, la maison Osenat, réputée pour ses ventes d'objets liés à la monarchie et à l'empire, présente divers objets, tableaux et dessins dont "une étude de jambe pour le pape Pie VII" réalisée par Jacques-Louis David, en prévision du fameux tableau du couronnement.

Traîneau de bois peint ayant appartenu à l'impératrice Joséphine, épouse de Napoléon Ier, présenté avant sa vente dans la cour de la maison d'enchères Osenat à Fontainebleau (Seine-et-Marne), le 30 avril 2021 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La plus belle pièce de la "vente du bicentenaire" est un très élégant traîneau de bois peint vert et doré ayant appartenu à l'impératrice Joséphine, avec une caisse en forme de coquille, orné d'une statue de la déesse Hébé, et à l'avant, un aigle aux ailes déployées: témoignage du raffinement extrême des objets réalisés pour la cour et la famille impériale.

