Chevalier, histoire d’une mue

Lancé en Ligue 1 en début de saison dernière et devenu l'une des références de son poste en France, Lucas Chevalier est surtout le visage de l'évolution du rôle de gardien de but, devenu au cours des 20 dernières années un onzième joueur à part entière. Le portier du LOSC raconte cette évolution, qui n'avait dans un premier temps rien d'évidente pour lui.

Tous les dimanches ne se résument pas au fait de sortir deux penaltys en 90 minutes, comme ce fut le cas face à Metz. Il y a quelques semaines, lors d’un après-midi de Ligue 1 passé à Rennes, Lucas Chevalier a retrouvé une vieille amie du gardien de but : la boulette. Elle est cette fois apparue sous une drôle de forme, à savoir une relance dévissée de l’extérieur du pied droit, le long de la ligne, qui a débouché sur une réduction du score locale signée Lorenz Assignon et enclenché une petite remontada bretonne (de 0-2 à 2-2). Forcément touché, car pointé du doigt après le nul concédé par son équipe, Chevalier, numéro un dans le but du LOSC depuis un voyage à Marseille en septembre 2022, s’était alors élevé en zone mixte après la rencontre : « J’ai la place du mort. Je suis le joueur le plus à risques, mais je trouve aussi des solutions. C’est à double tranchant et parfois, quand on reçoit des ballons compliqués… Là, je ne m’attendais pas à recevoir cette passe, mais ce n’est pas la faute d’Ivan (Cavaleiro). Si on me fait des passes, je fais comme je peux et il faut aussi être ensuite au deuxième ballon. Puis, si plutôt que de dégager, je laisse le ballon sortir en corner et qu’on prend un but dessus, on va dire : “Mais pourquoi Lucas Chevalier a-t-il laissé sortir le ballon ?” Chacun a son avis, mais vous avez mon analyse, même si on va sûrement me répondre le contraire. » La vie est ainsi faite sur la planète des gardiens de but, un poste qui reste souvent difficile à juger – les gardiens estiment même que seuls les gardiens savent juger les gardiens – et impossible à palper dans sa totalité. Devenir gardien, c’est intégrer une caste à part, un territoire souvent mal compris, où une petite erreur entraînant une égalisation à la dernière minute peut venir gommer d’un coup d’un seul 90 minutes parfaites. C’est aussi épouser le poste qui, au fil de l’évolution des règles et grâce à l’apparition d’entraîneurs qui ont responsabilisé de plus en plus les portiers, a le plus évolué depuis trente ans. Lucas Chevalier est aujourd’hui un beau symbole de ces

Par Maxime Brigand pour SOFOOT.com