Cherki trouve qu'il y avait « la place de ouf » de gagner contre l'Italie

Petit accroc à San Siro. Battue en Italie ce jeudi soir (1-3), la France n’a remporté aucun des deux derniers matches lors desquels elle a ouvert le score , après le match aller contre la même Italie (1-1 en octobre dernier). Pourtant, les Bleus avaient ouvert le score en début de match, par l’intermédiaire de Michael Olise. Ils ont perdu pied ensuite. « Je pense que ça a été un match assez compliqué, assez fermé, a commenté après la rencontre Rayan Cherki, au micro du diffuseur. On a eu une bonne entame de match. Les quinze premières minutes ont été bonnes. On a fait ce qu’on avait envie de faire , c’est-à-dire les presser haut, récupérer des ballons hauts, à l’image du but. Et après, ça a été un match plus compliqué. Je pense que face à un groupe plus resserré, on aurait dû peut-être faire tourner le ballon plus rapidement, de droite à gauche, de gauche à droite, et le faire sans compter. Malheureusement ce n’est pas ce qu’on a fait. »

« On est très frustrés »

Pour le Mancunien, rester positif est important : « Cest un match qui va nous permettre de tirer beaucoup d’enseignements. De toutes manières, tout ne pouvait pas être parfait. On a essayé de faire au mieux, avec des conditions qui étaient ce qu’elles étaient, mais aujourd’hui, bien sûr que oui, on est très frustrés. » Le milieu offensif a également insisté sur le fait que les Bleus n’ont pas fait tourner le ballon assez rapidement.…

UL pour SOFOOT.com