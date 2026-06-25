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Cherki : « Personne n’a lu Proust à 22 ans »
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 19:52

Cherki : « Personne n’a lu Proust à 22 ans »

Cherki : « Personne n’a lu Proust à 22 ans »

Il s’appelle Cherki, aime le football et faire parler sa liberté. Lui, c’est l’avocat et homme politique Pascal Cherki. Il a évidemment un œil avisé pour parler de Cherki, Rayan.

En avril, lors de Manchester City-Arsenal, L’Équipe faisait joliment référence à « un bijou absolu de Pascal Cherki, qui a éliminé coup sur coup Gabriel, Declan Rice, et William Saliba » . C’est vous ?

Bien sûr que non ! Ceci dit, ça m’a fait marrer. Des copains m’ont envoyé l’article et m’ont demandé si j’avais marqué. Je remercie le journaliste pour ces cinq minutes warholiennes. Même s’il a dû passer un mauvais quart d’heure (Rires.) , c’est beau que je sois dans son inconscient.…

Propos recueillis par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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