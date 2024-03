Cherki : « Je devais prouver que je méritais »

La réponse du berger à la bergère.

Pointé du doigt pour ses récentes prestations et non retenu par Thierry Henry avec les Espoirs, Rayan Cherki a signé une belle entrée, guidant Lyon vers la victoire en fin de match à Toulouse. « Je suis satisfait de mon entrée, j’ai apporté ma pierre à l’édifice pour cette victoire. Je suis fier de l’équipe, on n’a pas abandonné. On aurait pu produire mieux en terme de jeu mais l’important c’était la victoire. On va pouvoir se reposer pendant la trêve internationale et revenir avec les mêmes envies voire mieux pour pouvoir tout arracher pendant la dernière partie de championnat » , a-t-il pu se satisfaire après le coup de sifflet final au micro de Prime Vidéo.…

TB pour SOFOOT.com