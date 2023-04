Cherki en Italie, un sparadrap sur une Botte de bois

C’est une info qui a fait crouler beaucoup d’encre aussi bien en France qu’en Italie : Rayan Cherki pourrait potentiellement jouer avec la sélection championne d’Europe en titre. Outre les questions d’éligibilité, car oui, le Lyonnais l’est, cela témoigne aussi d’un problème de réservoir qui perdure depuis quelques années en Italie.

Cherki-Italie. Si certains seraient tentés de répondre « Kamoulox ! » , cette connexion pourrait bien devenir concrète dans les prochains mois. C’est le quotidien italien La Repubblica qui a lâché la bombe ce mardi matin : « Roberto Mancini suivrait de très près les prestations de Rayan Cherki. Le temps est venu pour lui de décider, Mancini attend. » Forcément, les débats se sont multipliés en France et en Italie sur la possibilité de voir l’actuel meneur de l’Olympique lyonnais de 19 ans porter la tunique azzurra . De la même manière que l’Italo-Argentin Mateo Retegui, l’actuel international français serait totalement éligible à une convocation. En effet, son arrière-grand-mère paternelle serait originaire des Pouilles et se serait installée dans la région lyonnaise avec ses enfants (et non son grand-père paternel comme initialement annoncé par La Repubblica ). Le père de Rayan, Fabrice dit Fabio, aurait déjà le passeport italien, ce qui pourrait donc faciliter le côté administratif.

C’est un joueur extrêmement talentueux, et cette sélection a besoin de talent.…

Propos de Vito Lamorte recueillis par TP.

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com