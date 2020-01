Chercheurs français détenus en Iran : un regain d'espoir est-il permis ?

La nouvelle donne en Iran, entre paroxysme de tension et (relative) désescalade dans la confrontation avec l'Amérique de Trump, a-t-elle un impact sur le sort des deux chercheurs français emprisonnés à Téhéran depuis plus de sept mois ? Tant du côté des collègues de Fariba Adelkhah et Roland Marchal que de l'Elysée, qui suit au jour le jour ce dossier, on se défend officiellement de tout optimisme. Néanmoins, Jean-François Bayart, politologue professeur à l'Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève et proche des détenus, ne cache pas qu'après le « sentiment de dramatisation de la crise » des derniers jours, il se sent « un tout petit peu moins inquiet ».Certains signes confortent ce regain d'espoir. D'abord, le tribunal de Téhéran vient d'abandonner le chef d'inculpation d'espionnage à l'encontre de Fariba Adelkhah. « C'était le plus redoutable, passible en théorie de la peine de mort, souffle Bayart. Les deux chefs restants pourraient quand même lui valoir une peine d'un à cinq ans de prison ». Autre signal positif, l'anthropologue franco-iranienne a été transférée de la redoutable prison d'Evin, aux mains des Gardiens de la Révolution, à un établissement pour les détenus de droit commun, moins isolé.« Les Iraniens aiment souffler le chaud et le froid »Mais les nouvelles de la chercheuse restent rares : les autorités iraniennes, refusant de reconnaître sa double nationalité, la considèrent comme iranienne, limitant de ce fait les visites consulaires. Sa famille à Téhéran la voit, mais ne communique pas à l'étranger. « Elle poursuit sa grève de la faim, qu'elle a doublée à Noël d'une grève de la soif de 24 heures », reprend Jean-François Bayart. Ses collègues s'inquiètent pour la santé de cette sexagénaire menue, qui aurait dû rentrer en France en juin, juste avant son arrestation, pour y suivre un traitement médical... en ...