Chercheurs français détenus en Iran : Paris a convoqué l'ambassadeur d'Iran

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué ce vendredi l'ambassadeur d'Iran pour dénoncer « l'emprisonnement intolérable » depuis six mois de deux universitaires français, dont une a entamé une grève de la faim.« Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a marqué auprès de l'ambassadeur d'Iran notre extrême préoccupation sur la situation de Mme Fariba Adelkhah qui a cessé de s'alimenter, et a réitéré notre demande d'accès consulaire, jusqu'ici refusée », souligne-t-il dans un communiqué.« Nous ne pouvons plus attendre leur libération »Le 10 décembre, le président français Emmanuel Macron avait réclamé la libération « sans délai » des deux chercheurs français, dénonçant une situation « intolérable ». Une demande rejetée le lendemain par Téhéran. Le régime iranien avait qualifié en octobre les demandes de la diplomatie française d'« ingérence inacceptable dans les affaires intérieures de la République islamique ».« Nous ne pouvons plus attendre leur libération », a écrit la maire de Paris, Anne Hidalgo, ce vendredi sur Twitter. « #FaribaAdelkhah a entamé une grève de la faim pour être libérée et protester contre les atteintes aux droits élémentaires des chercheurs au Moyen-Orient. Ses jours sont en danger. Je pense à ses proches et à ceux de #RolandMarchal ». #FaribaAdelkhah a entamé une grève de la faim pour être libérée et protester contre les atteintes aux droits élémentaires des chercheurs au Moyen-Orient. Ses jours sont en danger. Je pense à ses proches et à ceux de #RolandMarchal. Nous ne pouvons plus attendre leur libération. https://t.co/Pjj5AtRQeo-- Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 27, 2019 Fariba Adelkhah a entamé jeudi une grève de la faim. Chercheuse au Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences-po Paris, docteure en anthropologie de l'École des Hautes études en Sciences sociales (EHESS) de ...