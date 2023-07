Cher Ndour arrive officiellement au PSG

On n’arrête plus le Paris Saint-Germain.

Depuis que Luis Enrique a posé ses valises dans la capitale, six joueurs l’ont déjà suivi : Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang In Lee, Lucas Hernandez et désormais Cher Ndour. Ce mercredi, le club parisien a officialisé l’arrivée de l’Italien de 18 ans pour les cinq prochaines saisons. « Je suis très ému . C’est un mélange d’émotions mais surtout du bonheur parce que le Paris Saint-Germain est l’un des meilleurs clubs du monde avec énormément de champions et pour moi, c’est un honneur de faire partie de cette nouvelle famille », a communiqué le joueur via les canaux du PSG.…

EL pour SOFOOT.com