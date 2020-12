Chèques cadeaux : le plafond de défiscalisation doublé à 352,80 euros

Le gouvernement souhaite ainsi soutenir l'activité des commerces à l'approche des fêtes de fin d'année.

Coffret de Noël vendu à l'approche des fêtes. ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La mesure était en réflexion depuis quelques jours, elle est désormais actée : pour soutenir l'activité des commerces en cette fin d'année, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé mardi 8 décembre dans Les Echos que le plafond de défiscalisation des chèques cadeaux distribués à Noël va doubler et passer à 342,80 euros . Ce dispositif, ponctuel, a été validé lundi lors d'une réunion avec le Premier ministre Jean Castex, précise le quotidien économique.

La période de Noël est cruciale pour les émetteurs de chèques cadeaux tels que Up, Edenred, Sodexo ou Natixis, auprès desquelles les entreprises qui veulent distribuer les chèques passent commandes : environ 70% de l'activité de ce marché de 2 milliards d'euros est réalisé en fin d'année , soulignent Les Echos . Les chèques cadeaux sont perçus par 12 millions de salariés et d'agents. Les employeurs qui offrent ces chèques bénéficient d'une exonération de charges sociales jusqu'à 171 euros par salarié.

"Nous réfléchissons à un moyen d'écouler ces chèques cadeaux que les entreprises peuvent donner à leurs salariés" et qui n'ont pas encore été utilisés du fait de la crise, indiquait-on au ministère fin novembre. Bercy souhaitait qu'ils "puissent bénéficier aux commerces de proximité, alors qu'ils sont essentiellement utilisés dans les grandes enseignes actuellement".

Contrairement au souhait du gouvernement, il n'a pas été possible de trouver des moyens d'orienter les dépenses vers les petits commerces, précisent Les Echos . Mais Bercy compte sur la responsabilité des différents acteurs : "L'Etat fait ce geste et j'attends en retour que les émetteurs de chèques cadeaux fassent un geste en faveur du commerce de proximité . Nous avons échangé avec les émetteurs historiques qui ont indiqué qu'ils allaient travailler pour permettre à plus de commerces de proximité de profiter également de leurs titres-cadeaux", a indiqué Bruno Le Maire au quotidien économique.