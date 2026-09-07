Chelsea, une équipe très pressée de marquer

Des Blues précoces. Défaits sur la pelouse d’Arsenal au terme d’un derby londonien haletant dimanche (2-1), les hommes de Xabi Alonso avaient pourtant bien démarré leur match. En ouvrant le score pour Chelsea dès la première minute de jeu, Morgan Rogers a perpétué la belle série des Blues depuis le début de saison. Les pensionnaires de Stamford Bridge ont systématiquement ouvert le score lors des trois premières journées de Premier League en marquant toujours avant la cinquième minute . Ils deviennent ainsi la première équipe de Premier League à signer cette « prestation ».

Des matchs prolifiques

Les rencontres de Chelsea sont gages de spectacle depuis le début de saison, et ce sans attendre l’entracte ni même que tous les spectateurs soient en place. Avant leur défaite à l’Emirates, ils avaient signé deux deux succès face à Fulham et Brighton , à chaque fois avec pas mal de buts à la clé (2-3 et 4-3).…

MB pour SOFOOT.com