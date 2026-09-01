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Chelsea signe un international italien et le prête dans la foulée
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 14:57
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Chelsea signe un international italien et le prête dans la foulée

Chelsea signe un international italien et le prête dans la foulée

En toute honnêteté. Ce mardi, Chelsea a officialisé l’arrivée du défenseur central italien, Honest Ahanor , en provenance de l’Atalanta. L’écurie bergamasque récupère 46 millions d’euros dans l’opération, soit 30 millions d’euros de plus que ce que les Italiens avaient posé sur la table pour le chiper au Genoa il y a un an.

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