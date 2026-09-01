Chelsea signe un international italien et le prête dans la foulée
En toute honnêteté. Ce mardi, Chelsea a officialisé l’arrivée du défenseur central italien, Honest Ahanor , en provenance de l’Atalanta. L’écurie bergamasque récupère 46 millions d’euros dans l’opération, soit 30 millions d’euros de plus que ce que les Italiens avaient posé sur la table pour le chiper au Genoa il y a un an.
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AC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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