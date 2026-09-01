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Chelsea se sépare d'un attaquant
information fournie par So Foot 01/09/2026 à 11:26
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Chelsea se sépare d'un attaquant

Chelsea se sépare d'un attaquant

Plus que 384 joueurs sous contrat. Chelsea fait le ménage et dégraisse (un tout petit peu). Le club anglais s’est mis d’accord avec le RB Leipzig pour le transfert de Marc Guiu pour un montant de 16 millions d’euros. L’Espagnol a signé un contrat de cinq ans avec la formation allemande. Il vient remplacer Conrad Harder, parti à Strasbourg.

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