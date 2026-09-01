Chelsea se sépare d'un attaquant
Plus que 384 joueurs sous contrat. Chelsea fait le ménage et dégraisse (un tout petit peu). Le club anglais s’est mis d’accord avec le RB Leipzig pour le transfert de Marc Guiu pour un montant de 16 millions d’euros. L’Espagnol a signé un contrat de cinq ans avec la formation allemande. Il vient remplacer Conrad Harder, parti à Strasbourg.
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