Chelsea se ramasse à Brentford
Brentford 3-0 Chelsea
Buts : Anthony (61 e ), Thiago (83 e ), Carvalho (90 e +4)
Nouveaux patrons, et bientôt nouveau coach ? Tout va très vite à Chelsea, et Xabi Alonso le sait bien : enchaîner trois matchs sans victoire en Premier League, ça peut coûter cher… Après leur défaite contre Arsenal (2-1) et leur nul face à Hull City (2-2), les Blues ont mordu la poussière sur la pelouse de Brentford vendredi (3-0). Tout s’est passé dans la dernière demi-heure, à partir du corner de Mikkel Damsgaard, remisé par Jannik Schuster pour le but de Jaidon Anthony (1-0, 61 e ) .…
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