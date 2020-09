Chelsea se lance en calmant Brighton

Lancé avec un penalty provoqué par sa recrue Timo Werner, Chelsea n'a pas eu le temps de douter à Brighton, se mettant rapidement à l'abri après l'égalisation de Leandro Trossard, grâce à un fabuleux missile envoyé par Reece James et un pion de Kurt Zouma (1-3). Rentrée réussie pour les Blues.

Brighton 1-3 Chelsea

Et ça fait Zouma café

Quatre-vingt-dix-sept secondes : c'est l'intervalle temporel durant lequel le Brighton and Hove Albion FC, à domicile, a cru pouvoir tenir son hôte en échec en seconde période. Quatrième du dernier exercice, Chelsea n'a pas tremblé au moment d'entamer sa saison. Timo Werner s'est montré, l'arrière-garde a fait parler la poudre et même avec un Kepa Arrizabalaga bancal, l'écurie londonienne repart de la côte avec le sourire.Lesne déboulent pas au Falmer Stadium avec toutes leurs nouvelles têtes (Hakim Ziyech et Thiago Silva manquent notamment à l'appel), mais certaines sont bien là, n'empêchant pas des débuts ronronnant pour le CFC et sa tenue pyjama : l'esthète Kai Havertz se montre discret, Werner est hors jeu ou esseulé en contre... Il faut finalement un coup de pouce pour voir les Londoniens sortir de leur torpeur : Steven Alzate flanche à la relance, Jorginho surgit et Werner, montant en régime de minute en minute, s'en va se faire faucher par Mathew Ryan. C'est le Brésilien, brassard au bras, qui transforme avec son habileté habituelle dans l'exercice. La réponse, alors que les locaux haussent le ton ? Deux situations mal négociées par Neal Maupay (26et 36), mais surtout une praline du malheureux Alzate écartée par Kepa Arrizabalaga (34). Avant l'entracte, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com