Chelsea s'incline contre West Ham et loupe le podium par Matthieu Cointe (iDalgo) Chelsea reste 4ème. Les Blues sont tombés sur la pelouse de West Ham mercredi pour le compte de la 32ème journée de Premier League (3-2). Dominatrice en début de match, l'équipe de Franck Lampard a d'abord encaissé un but, qui s'est vu refuser après vérification de la vidéo. Willian a ouvert le score sur pénalty, avant que Tomas Soucek n'égalise en toute fin de première période. Michail Antonio a donné l'avantage aux siens au début du second acte mais le Brésilien de Chelsea s'est offert un doublé en envoyant un superbe coup franc direct au fond des filets. Au bout du temps règlementaire, Andriy Yarmolenko a concrétisé une dernière contre attaque des Hammers pour arracher la victoire. Au classement, Chelsea laisse Manchester United et Wolverhampton revenir à deux points dans la course à la Ligue des Champions. West Ham se donne de l'air et prend trois longueur d'avance sur la zone de relégation.

