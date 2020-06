Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea s'impose à Leicester et rejoint le dernier carré Reuters • 28/06/2020 à 19:57









Chelsea s'impose à Leicester et rejoint le dernier carré par Matthieu Cointe (iDalgo) Chelsea est en demi-finale de la FA Cup. Comme Arsenal, les Blues se sont imposés ce dimanche pour atteindre le dernier carré de la compétition. L'équipe de Franck Lampard est venue à bout de Leicester au King Power Stadium (0-1). Bousculé en première période, Chelsea a montré un tout autre visage dans le second acte, grâce aux entrées de Kovacic, Azpilicueta et Barkley à la pause. L'ancien joueur d'Everton a inscrit l'unique but de la rencontre à l'heure de jeu, sur un service de Willian. Les Blues rejoignent Manchester United et Arsenal en demies. Manchester City affrontera Newcastle dans le dernier quart de finale du week-end, à partir de 19h30 en France.

