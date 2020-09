Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea s'impose à Brighton, Wolverhampton à Sheffield Reuters • 15/09/2020 à 00:15









Chelsea s'impose à Brighton, Wolverhampton à Sheffield par Adonis Vesin (iDalgo) Franck Lampard a choisi de lancer deux recrues pour son premier match de la saison. Kai Havertz et Timo Werner ont fait leurs débuts sous le maillot des Blues dans une victoire 3-1 chez le Brighton de Neil Maupay. Avec Kanté et Zouma, mais sans Giroud, Chelsea a ouvert le score sur un penalty de Jorginho provoqué par Werner (1-0, 23e). Malgré l'égalisation de Leandro Trossard (54e) avec un Kepa pas exempt de tout reproche, les Londoniens n'ont pas paniqué. Le latéral droit Reece James a inscrit son premier but en Premier League (2-1, 56e) et le défenseur français Kurt Zouma a terminé le travail (3-0, 66e). Dans l'autre match du soir, Wolverhampton s'est imposé à Sheffield 2-0 grâce à un début de match canon. Jimenez (3e) du droit et Saïss (6e) sur corner ont permis à l'équipe du Français Willy Boly de lancer son championnat avec trois points.

