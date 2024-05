information fournie par So Foot • 05/05/2024 à 17:10

Chelsea s'amuse de West Ham, Brighton surprend Aston Villa

La manita du week-end.

Déjà vainqueur de Tottenham dans la semaine, Chelsea ne s’arrête plus. En grande difficulté pendant une large partie de la saison, les Blues ont ainsi passé leurs nerfs sur West Ham qui a été balayé à Stamford Bridge. Un petit quart d’heure a suffi à l’intenable Cole Palmer pour claquer son 21 e but de la saison (1-0, 15 e ) , vite imité par Conor Gallagher (2-0, 30 e ) . Un troisième pion, signé Noni Madueke après une belle remise de Thiago Silva sur corner, est venu plier l’affaire avant la pause (3-0, 42 e ) . L’occasion parfaite pour Nicolas Jackson de retrouver de la confiance grâce à un doublé en seconde période, seul face au but d’abord (4-0, 48 e ) puis parfaitement lancé en profondeur par Moises Caicedo (5-0, 80 e ) .…

