Chelsea retourne Arsenal, qui gagnait 1-0 avant de perdre 2-1 dans les dix dernières minutes

Mené 1-0 entre la treizième et la 83e minute, Chelsea a réussi à renverser Arsenal en deux temps trois mouvements. Triste pour Mikel Arteta et sa bande, qui pensaient avoir le match en main et restent englués dans le ventre mou de la Premier League. Flatteur pour les poulains de Frank Lampard, qui confirment leur quatrième place malgré une prestation peu convaincante.

Arsenal 1-2 Chelsea

Arteta et le problème Pepe

Mesut, enchanté

En vérité, il avait la pression. Parce qu'Arsenal n'avait plus gagné chez lui depuis cinq matchs (une première, au 21siècle), parce qu'entamer une carrière de numéro un sur le banc par aucune victoire en deux match fait mauvaise impression et parce qu'il aimerait beaucoup participer à une coupe d'Europe la saison prochaine. Et pour son deuxième test, il a longtemps cru réussir l'examen. Mais en cinq minutes, tout s'est écroulé.Tout s'est écroulé, car l'Arsenal d'Arteta a gâché l'intégralité de sa performance contre un Chelsea décevant (mais têtu) en encaissant deux buts dans les dix dernières minutes. Avant ces réalisations bouffées à la 83et à la 87, lesmenaient 1-0 et semblaient avoir le duel bien en main. Raté, complètement raté. Arteta peut être déçu, lui qui se retrouve au douzième rang. Lampard peut profiter, du haut de sa quatrième place (quatre points d'avance sur le cinquième).Lorsqu'un entraîneur procède à un remplacement dès la 34minute alors qu'aucune blessure ou expulsion n'est à signaler, c'est en général mauvais signe pour lui. Surtout quand trois de ses joueurs viennent juste d'écoper de trois avertissements, en quatre minutes. Lire la suite de l'article sur SoFoot.com