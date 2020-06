Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea renverse Aston Villa Reuters • 21/06/2020 à 19:18









par Léo De Garrigues (iDalgo) Mené à la pause, Chelsea s'est imposé sur la pelouse d'Aston Villa (1-2) grâce notamment à un but d'Olivier Giroud. Les Villans ont ouvert le score par Kortney Hause à la 43e minute. Mais les Blues ont marqué par deux fois en trois minutes. C'est d'abord Christian Pulisic, à la réception d'un centre de César Azpilicueta, qui a trouvé le chemin des filets à l'heure de jeu. Puis, Olivier Giroud, à nouveau sur un service du défenseur espagnol, a permis à Chelsea de passer devant. Grâce à ce succès, les hommes de Frank Lampard reviennent à 3 points de la 3e place de Leicester. Aston Villa est toujours 19e.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.