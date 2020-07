Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea rejoint Arsenal en finale de la Cup Reuters • 19/07/2020 à 21:52









Chelsea rejoint Arsenal en finale de la Cup par Léo De Garrigues (iDalgo) 24 heures après la victoire d'Arsenal sur Manchester City, Chelsea s'est offert Manchester United en demi-finale de la FA Cup (1-3). Dans les dernières secondes d'une première période à rallonge suite à la longue sortie sur civière d'Eric Bailly, Olivier Giroud a ouvert le score pour les Blues. Au retour des vestiaires, Mason Mount a profité d'une erreur de David De Gea pour doubler la mise. A la 74e minute, sur un centre tendu de Marcos Alonso, Harry Maguire a marqué contre son camp. En fin de match, Anthony Martial a provoqué un penalty que Bruno Fernandes s'est chargé de transformer. Le 1er août prochain, Chelsea et Arsenal s'affronteront en finale de la FA Cup.

