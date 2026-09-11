Chelsea prolonge un de ses attaquants
Quand Chelsea ne recrute pas, Chelsea prolonge. Le Portugais Pedro Neto s’inscrit dans l’avenir (très lointain) des Blues . Alors que son contrat courait déjà jusqu’en 2031, il ira maintenant jusqu’en 2032 . On sait jamais, des fois qu’on sauterait cinq années d’un coup.
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