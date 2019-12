Chelsea maîtrise le LOSC, l'Ajax au tapis !

Demi-finaliste brillant de la dernière édition, l'Ajax a été piégé mardi soir par un Valence (0-1) assassin et ne verra pas les huitièmes de finale. De son côté, le LOSC, déjà éliminé, a été battu à Stamford Bridge (2-1) malgré un réveil dans les 20 dernières minutes.

Chelsea 2-1 Lille

Abramovitch ne vendra Chelsea qu'en cas d'offre stratosphérique

Rémy, pour la cerise

Mike Maignan aime les hold-up. Mais les hold-up n'aiment pas Mike Maignan. D'ailleurs, les hold-up n'aiment pas non plus le LOSC, qui s'est pointé mardi soir au Bridge avec les poches déjà vides et un seul objectif : tenter de mettre un sourire sur une campagne de C1 qui aura vu les Lillois croire à chaque rencontre être "capable de" mais repartir systématiquement de leuravec la tête basse. Alors ? Alors, rien, nada, queutchi, walou, si ce n'est une cinquième claque attendue face à un Chelsea qui n'avait aucun autre choix que la victoire et qui a attaqué la soirée pied au plancher face à des Nordistes largement remaniés, Galtier et Lopez ayant déjà tourné le curseur ambition vers la conquête d'une seconde deuxième place de Ligue 1 consécutive. Partant, au Bridge, on a surtout vu les. Desqui ont d'entrée imposé un gros pressing aux Lillois et forcé Maignan à une immense parade devant Emerson. La suite ? Un premier but signé Abraham au bout d'un bon centre de Willian, puis un second inscrit un quart d'heure plus tard de la tête par Azpilicueta sur un corner clinique. Oui, mardi soir, Chelsea n'a même pas eu le loisir de frissonner.Privé d'un potentiel braquage, Maignan s'est alors contenté de récupérer quelques boulettes au fond de ses Lire la suite de l'article sur SoFoot.com