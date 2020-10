Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea, le salut par la défense Reuters • 03/10/2020 à 15:45









Chelsea, le salut par la défense par Adonis Vesin (iDalgo) Chelsea, encore à la peine collectivement contre Crystal Palace, a réussi à débloquer la rencontre par ses individualités (4-0). Werner et Havertz étaient titulaires... mais c'est une autre recrue qui s'est illustrée. Ben Chilwell, pour son premier match de Premier League avec Chelsea, a su apporter un surnombre décisif (50e) sur son côté gauche. La domination stérile de Chelsea achevée, Zouma a doublé la mise de la tête (66e). Jorginho a terminé le travail d'un doublé sur penalty (78e, 82e). Edouard Mendy a connu une première titularisation calme, avec un seul tir à négocier (Ayew, 63e) et un clean sheet au bout.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.