Chelsea, la peur bleue

Englué dans un cycle de mauvais résultats en championnat, Chelsea a brutalement dégringolé au classement avant la trêve liée à la Coupe du monde. Entre un mercato estival dénué de sens et le remplacement de Thomas Tuchel par Graham Potter, le déclin inquiétant des Blues s'explique.

Vidéo

Recruter, une drogue aux effets parfois délétères

Une question d'histoire, dont les moins de vingt ans ne connaissent pas la réponse, pour commencer : depuis quand Chelsea n'avait plus perdu quatre rencontres consécutives sur la scène nationale, championnat et coupes confondus ? Fin 2015 ? Perdu, une élimination aux tirs au but en League Cup à Stoke ne pouvant être comptabilisée comme une défaite. Non, il faut en réalité remonter au début de l'année 1998 pour retrouver trace d'une telle série. À l'époque, lesalignaient Frank Lebœuf ou encore Roberto Di Matteo dans leur onze et Ruud Gullit était sur le banc.Ce rare exploit, les Londoniens l'ont répété juste avant la trêve liée à la Coupe du monde au Qatar. Malgré une victoire obtenue en Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb à domicile, les hommes de Graham Potter se sont écroulés dans les compétitions anglaises : trois revers en Premier League (à Brighton & Hove Albion, devant Arsenal et sur la pelouse de Newcastle), et un autre en League Cup (à Manchester City). Dès lors, pas étonnant que cet habituel ogre britannique squatte une inquiétante neuvième place au classement (avec cependant un match de plus à disputer, et même deux sur Fulham qui n'est qu'à un point).Cette mauvaise passe, qui fait en plus écho au début de saison peu réussi de Chelsea sous Thomas Tuchel, s'explique par diverses raisons. D'abord, les dirigeants du club - peut-être déstabilisés par le départ estival du directeur sportif Petr Čech, récemment remplacé par Christopher Vivell - ont réalisé un mercato dénué de sens. Dépenses exorbitantes pour des éléments qui n'ont pas (encore ?) justifié de tels investissements… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com