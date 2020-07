Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea grimpe sur le podium, Norwich s'enfonce Reuters • 07/07/2020 à 21:40









Chelsea grimpe sur le podium, Norwich s'enfonce par Matthieu Cointe (iDalgo) Chelsea poursuit sa marche en avant. Les Blues de Franck Lampard se sont imposés sur la pelouse de Crystal Palace mardi, pour le compte de la 34ème journée de Premier League (2-3). Olivier Giroud a ouvert le score en tout début de rencontre sur une offrande de Willian, avant que Christian Pulisic ne fasse le break. Avant la pause, Wilfried Zaha a réduit l'écart d'une belle frappe lointaine. Tammy Abraham et Christian Benteke y sont aussi allés de leurs buts dans le second acte. Chelsea passe devant Leicester au classement et monte sur le podium. Crystal Palace reste 14ème. Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Watford a renversé Norwich (2-1). Craig Dawson puis Danny Welbeck ont répondu à la superbe frappe d'Emiliano Buendia. Les Canaries pointent toujours à la dernière place du classement et sont tout proche de la relégation. Les Hornets prennent 4 points d'avance sur la zone rouge.

