Chelsea gagne aux forceps contre Brighton

Chelsea 3-2 Brighton

Buts : Fernández (17 e et 65 e , SP) et Colwill (21 e ) pour les Blues // Buonanotte (43 e ) et João Pedro (90 e +2) pour les Seagulls

Expulsion : Gallagher (45 e ) pour les Blues …

