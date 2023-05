information fournie par So Foot • 14/05/2023 à 10:30

Chelsea fonce sur Mauricio Pochettino

PSG-Chelsea, presque une ligne droite.

L’ensemble des médias britanniques ( The Telegraph, The Athletic, Sky) ainsi que l’insider numéro un du mercato, Fabrizio Romano, annoncent à l’unanimité la signature imminente de Mauricio Pochettino à Chelsea. L’ancien technicien du PSG, qui arriverait avec son staff au complet, aurait notamment gagné la course avec Julian Nagelsmann en vue de la saison prochaine, en signant un accord de principe avec les Blues .…

AL pour SOFOOT.com