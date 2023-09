information fournie par So Foot • 01/09/2023 à 11:10

Chelsea fait une dernière folie et pose 50 millions sur Cole Palmer

Ça faisait longtemps que les Blues n’avaient pas fait parler d’eux.

Pour ne pas être relégué au second plan par les dépenses saoudiennes, Chelsea a fait le pari d’encore plus casser sa tirelire. Ce vendredi, pour clore le mercato comme il l’a commencé, le club de Todd Boehly a ainsi officialisé l’arrivée de Cole Palmer (21 ans) contre 46 millions d’euros et 6 supplémentaires en bonus – mais un budget bien moindre pour sa vidéo de présentation. Le jeune milieu polyvalent n’a pourtant disputé que 41 rencontres toutes compétitions confondues depuis ses débuts à City en 2020.…

EL pour SOFOOT.com