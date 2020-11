Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Chelsea facile, West Ham au forceps Reuters • 07/11/2020 à 23:31









Chelsea facile, West Ham au forceps par Samuel Messberg (iDalgo) Ce samedi se déroulait la suite de la huitième journée de la Premier League avec deux nouveaux matchs au programme. Chelsea recevait Sheffield United à Stamford Bridge et malgré l'ouverture du score de McGoldrick à la neuvième minute c'est bien les Londoniens qui se sont imposés sur le score de 4-1. Les buts ont été inscrit par Abraham (23'), Chilwell (34'), Thiago Silva (77') et Werner (80'). Chelsea grimpe sur le podium et prend la troisième position alors que Sheffield reste à la dernière position. L'autre match opposait West Ham à Fulham et les locaux se sont imposés 1-0 grâce à un but de Soucek à la 91ème minute. West Ham prend la 11ème position alors que Fulham est 17ème.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.