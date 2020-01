Chelsea et United s'éclatent, Leicester s'étouffe

Facilement vainqueurs de la lanterne rouge Norwich (4-0), les Red Devils restent à cinq points des Blues, qui ont renoué avec le succès à Stamford Bridge ce dimanche, contre Burnley (3-0). Si Leicester a perdu face à Southampton (1-2), et que Wolverhampton n'a pas réussi à se débarrasser de Newcastle (1-1), les Toffees de Carlo Ancelotti sont venus à bout de Brighton et se donnent un peu d'air.

Chelsea 3-0 Burnley

Manchester United 4-0 Norwich City

Incapable de gagner à la maison depuis le 4 décembre dernier, Chelsea se présente face à Burnley sans Christian Pulisic, mais avec la ferme intention de ne plus lâcher le moindre point. Pourtant, ce sont lesqui sont tout proches de marquer les premiers, avant que le VAR ne vienne annuler un but de Jeff Hendrick pour une position de hors-jeu (18). Deux minutes plus tard, le match bascule lorsque Willian se fait sécher dans l'autre surface, ce qui offre l'ouverture du score à Jorginho (1-0, 27). Tout va à vau-l'eau pour Sean Dyche et sa troupe, qui craque dix minutes plus tard quand Tammy Abraham pousse Nick Pope à la faute et double la mise au moment parfait (2-0, 38). Au retour des vestiaires, encore sur un centre, la défense de Burnley laisse Callum Hudson-Odoi plier la rencontre (3-0, 49). Une victoire facile qui permet aux hommes de Franck Lampard de rester solidement au pied du podium de Premier League.